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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تقاتل ضد روسيا

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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تقاتل ضد روسيا
AP Patrick Semansky
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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جددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التأكيد أن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا، حتى لو تم استخدام أسلحة غير تقليدية هناك.

وقالت: "ليس لدينا نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا وشن حرب ضد روسيا".

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ونفت وجود برامج عسكرية كيميائية وبيولوجية من الجانب الأمريكي وقالت إن لدى روسيا مثل هذه القدرات.

وأجابت بساكي عما إذا كان استخدام الأسلحة غير التقليدية سيؤدي إلى مراجعة موقف الإدارة الأمريكية: "لن أخوض في مواقف افتراضية. الآن نحن نقول أن لديهم مثل هذه الإمكانات والقدرات. ولا أريد الخوض في تفاصيل المعلومات الاستخباراتية. موقف الرئيس بشأن إرسال الجيش الأمريكي للقتال في أوكرانيا ضد روسيا لم يتغير".

المصدر: نوفوستي

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