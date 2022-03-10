دول G7 تدعو روسيا للامتناع عن أي عمليات عسكرية قرب المحطات الذرية في أوكرانيا

دعت دول مجموعة السبع الكبرى روسيا للامتناع عن أي عمليات عسكرية قرب محطات الطاقة الذرية في أوكرانيا، وضمان بقائها تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.

وقال وزراء الطاقة في الدول السبع في بيان مشترك، صادر عن اجتماع افتراضي لهم، يوم الخميس: "ندعو روسيا لوقف أي استخدام للقوة تجاه المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها".

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وأضاف الوزراء أن ذلك "يخلق مخاطر طويلة الأمد خارج أوكرانيا".

ودعا الوزراء إلى "ضمان بقاء كافة المنشآت النووية في أوكرانيا تحت السيطرة التامة للحكومة الأوكرانية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا من السلطات الأوكرانية بشأن انقطاع الكهرباء عن محطة تشيرنوبل الذرية، لكنها لم ترصد أي إخلال بسلامة المنشآت.

المصدر: تاس