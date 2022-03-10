إثيوبيا تكشف سبب تغيبها عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الأزمة الأوكرانية

كشفت الحكومة الإثيوبية سبب تغيبها عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لبحث الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي خلال مؤتمر صحفي إن قرار بلاده بعدم حضور الجلسة كان قرارا دبلوماسيا ناضجا، ويتوافق مع سياستها في الوقوف على الحياد، بحسب موقع إذاعة "فانا" الإثيوبية.

ووصف مفتي النزاع الروسي الأوكراني بأنه "خطير"، مشيرا إلى أن أطراف النزاع مسلحة نوويا وأن هذا ما يهدد أمن وسلامة العالم.

ورأى أنه لا أحد يستطيع أن ينتصر في هذه الحرب، لافتا إلى أن بلاده دعت أطراف الأزمة إلى البحث عن حل سريع، من أجل إنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة.

المصدر: إذاعة "فانا" الإثيوبية