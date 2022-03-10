وزير الخارجية الفرنسي يبحث الملف الأوكراني مع نظيره الصيني

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيره الصيني وانغ يي الوضع في أوكرانيا، وحثه على "استخدام نفوذ الصين لدفع روسيا لإنهاء الحرب".

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وأفاد بيان للخارجية الفرنسية بأن لودريان "شدد على التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب، وأهمية وقف إطلاق النار من دون تأخير من أجل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني بأمان وبدون عوائق".

وأضاف بيان الوزارة أنه "أشار إلى الطبيعة المزعزعة للاستقرار بشدة للهجوم الروسي في أوكرانيا على النظام الدولي" وأخذ علما بالمخاوف التي أعرب عنها نظيره "بشأن مخاطر التأثير الاقتصادي الكبير لهذا النزاع على الصعيد العالمي، ولا سيما في مجال أسواق الطاقة".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن "الوزيرين اتفقا على مواصلة تبادل الآراء، لا سيما في مجلس الأمن الدولي، للمساهمة في حل دبلوماسي سريع من أجل إنهاء الحرب".

وأعلنت بكين الأربعاء أنها أرسلت مساعدات إنسانية بقيمة 720 ألف يورو إلى أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب