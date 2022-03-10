دونيتسك: الممرات الإنسانية في منطقة ماريوبول معطلة

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الممرات الإنسانية في منطقة ماريوبول متوقفة لأن كييف لا تهتم بالمدنيين، بل تتحدث عن ذلك فقط.

وقال بوشلين للقناة الأولى الروسية: "لسوء الحظ، لم تعمل الممرات الإنسانية. تظل أوكرانيا هي نفسها أوكرانيا: يتحدثون كثيرا، والكثير من المعلومات الكاذبة والبروباغندا، والوضع لا يتغير في ما يتعلق بالناس، فهم لا يهتمون بالأشخاص، بغض النظر من هم".

وأضاف: "السلطات الأوكرانية أهملت المدنيين وتركز على أحداث أخرى".

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك أمس الأربعاء أنه تم إحكام الطوق شمالا على مدينة ماريوبول أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، حيث التقت قوات دونيتسك مع القوات الروسية القادمة من جنوب المدينة المستمر تحريرها من قوات كييف والزمر النازية، مؤكدا أن قوات الجمهورية تتصرف "بحذر ودقة".

المصدر: نوفوستي