"فوكس نيوز" تؤكد التصريحات الروسية عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

أكد مقدم برامج قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون صحة التصريحات الروسية حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، مستشهدا بتصريحات لنائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند.

وأضاف: "أكدت فيكتوريا نولاند تحت القسم في جلسة استماع علنية، أن المعلومات الروسية مضللة، ووصفوها لعدة أيام بأنها كاذبة ونظرية مؤامرة ومجنونة. لكنها في الواقع صحيحة كليا وصادقة".

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وشكك كارلسون في موقف البنتاغون حين وصف اتهامات روسيا بأنها غير صحيحة في الوقت الذي أكدت فيه نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، وجود "هذه المختبرات" في أوكرانيا.

وتابع الصحفي: "قالت نولاند إن ما كانوا يفعلونه في تلك المختبرات كان خطيرا ومخيفا للغاية لدرجة أن وقوع الأبحاث المزعومة من تلك المعامل في أيدي القوات الروسية مسألة "مثيرة للقلق".

كما أشار إلى أن أوكرانيا هي "أفقر دولة في أوروبا"، ومن الصعب تخيل أن هذا هو المكان المناسب للبحوث البيولوجية.

وقال: "يمكن أن تفترض أن هذه ليست مختبرات دوائية، على الأرجح هم لا يطورون دواء جديدا ضد سرطان الدم".

وأضاف: "من كلمات نولاند، يمكن أن نستنتج أنه يجري العمل على بحوث عسكرية وأسلحة بيولوجية هناك".

المصدر: نوفوستي