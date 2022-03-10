ألبانيا.. تظاهرات منددة بالحكومة احتجاجا على ارتفاع الأسعار

نظم الآلاف في ألبانيا تظاهرات مناهضة للحكومة احتجاجا على الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

وتجمع المئات أمام المبنى الحكومي الرئيسي في العاصمة تيرانا، بينما أغلق آخرون مداخل مدن أخرى.

يأتي ذلك بعدما ارتفعت أسعار الوقود بشكل مفاجئ بنسبة 50 في المئة، الأسبوع الماضي، كذلك ارتفعت جميع المواد الغذائية بشكل ملحوظ.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بالتربح من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أنها يجب أن تفعل الشيء نفسه مثل الحكومات الأخرى في البلدان المجاورة التي خفضت الضرائب أو الضرائب الأخرى.

وكان رئيس الوزراء، إيدي راما، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن زيادات الأسعار، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والغاز، سببها الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التدخل في عمل الشركات لإجبارها على خفض أسعارها.

بينما حثت وزيرة الطاقة، بليندا بالوكو، الناس على خفض إنفاق سياراتهم من الوقود.

المصدر: "أسوشيتد برس"