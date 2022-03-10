شولتس يؤكد استعداده لمواصلة بحث سبل التسوية في أوكرانيا مع بوتين

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز استعداده لمواصلة بحث سبل تسوية الوضع في أوكرانيا مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وغيرهما.

وقال شولتس للصحفيين بعد وصوله إلى مدينة فرساي الفرنسية بضواحي باريس، اليوم الخميس: "أبحث هذا بشكل نشط وباستمرار مع الرئيس زيلينسكي، ومع الرئيس الروسي بالطبع، وكذلك مع زميلي الفرنسي. وهذا مهم جدا".

وأشار إلى أن العقوبات بدأت تؤثر على الاقتصاد الروسي.

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وقال إن "جميعها كان لها تأثير واسع، والعواقب الاقتصادية بالنسبة لروسيا ضخمة وواضحة. ومن الواضح أنه سيكون لها مزيد من التأثير".

وأضاف أن العقوبات تهدف إلى "وقف الحرب" من قبل موسكو.

يذكر أن المستشار الألماني وصل إلى فرساي للمشاركة في القمة الأوروبية الطارئة على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس