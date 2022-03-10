ماكرون: سنتخذ قرارات استراتيجية ونخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ قرارات استراتيجية وتخويل المفوضية الأوروبية في مجالي الدفاع والطاقة والزراعة والتكنولوجيا.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية قبل مشاركته في قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الخميس: "سنتخذ اليوم قرارات استراتيجية وسنخول المفوضية الأوروبية في مجالي الطاقة والدفاع".

وأضاف ماكرون: "على أوروبا أن تكون مستقلة على مستوى الأمن الغذائي والغاز، وعلينا أن نكون جاهزين للدفاع عن قيمنا ومبادئنا".

وتابع: "هناك سؤال حول ما إذا كانت روسيا في مرحلة ما ستمارس الضغط وتستخدم سلاح الغاز.. الآن فقط تحدث الرئيس بوتين وقال إن روسيا ستستمر في تقديم الغاز"، داعيا للاستعداد لجميع السيناريوهات.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تعتمد أقل من غيرها على الغاز الروسي بفضل مزيج الطاقة الذي يعتمد أساسا على الطاقة النووية.

وقال: "أوروبا تعتمد على الغاز وتستورد 40٪ منه من روسيا. الاستراتيجية التي يجب أن نبنيها والتي ستكون موضوع المناقشة التي سنجريها هذا المساء، هي السرعة التي يمكننا بها تضييق هذه الثغرة ثم القضاء عليها، سنبحث السبل والوسائل للعثور على موردين آخرين على المدى القصير، وكيفية إعادة تنظيم أنفسنا".

Emmanuel Macron: "Notre volonté est de protéger à court terme nos concitoyens et nos entreprises face à la montée des prix" pic.twitter.com/P5K3CGyaMM — BFMTV (@BFMTV) March 10, 2022

المصدر: وكالات