موسكو تنفي مزاعم قصف مفاعل "تشيرنوبيل" في أوكرانيا

نفى نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي أن مزاعم قصف الجيش الروسي محطات الطاقة الفرعية في محطة "تشيرنوبيل" للطاقة بأوكرانيا.

وقال فيشنفيتسكي في منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "سأعطي مثالا واحدا فقط. أعلن الجانب الأوكراني عن قصف مزعوم في منطقة محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية وإلحاق أضرار بإمدادات الكهرباء هناك من محطات الطاقة الفرعية المتفرعة عن المحطة. دحضنا هذه التصريحات الملفقة مرات عديدة... هذه كذبة أخرى تم إطلاقها".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي كانت على بعد عشرات الكيلومترات، فجرت خط الكهرباء الواصل بين المحطة الفرعية ومحطة "تشيرنوبيل".

المصدر: نوفوستي