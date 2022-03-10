تزايد الانتقادات لأردوغان على خلفية موقفه من "هجرة الأطباء"

تثير تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قللت من أهمية هجرة الأطباء مزيدا من الانتقادات في بلاده، والتي انضم إليها سياسيون وفنانون.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، قال إن "أردوغان هو المسؤول عن هجرة الأطباء من تركيا"، وأن "ازدراءه لهم ولمهنة الطب أحد أهم الأسباب وراء هروبهم".

وجاءت تصريحات باباجان ردا على أردوغان الذي قال تعليقا على تزايد هجرة الأطباء: "إذا أرادوا أن يغادروا، دعوهم يذهبون، أنا اتكلم بصراحة. سنقوم بتوظيف أطبائنا الذين تخرجوا لتوهم من الجامعات"، حسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

ونشرت الصحيفة أيضا أن مطرب البوب التركي الشهير تاركان، انضم إلى قائمة المدافعين عن الأطباء الأتراك، ونشر عبر "تويتر"، تدوينة قال فيها "إن الأطباء الذين يعهد الناس إليهم بحياتهم، يجب أن يتم التعامل معهم بالاحترام الذي يستحقونه، ويجب أن تُمنح الحقوق إليهم نظير جهودهم". وأضاف أن "هجرة الأطباء من تركيا، ستكون خسارة كبيرة".

ووصف تاركان الأطباء بأنهم "تاج رأس هذا البلد".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية