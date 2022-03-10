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دي مايو: اتفقنا مع الصين على بذل جهود مشتركة من أجل التوصل إلى مسار سلام بأوكرانيا

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دي مايو: اتفقنا مع الصين على بذل جهود مشتركة من أجل التوصل إلى مسار سلام بأوكرانيا
AP
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.
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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الجهود المشتركة المبذولة مع الصين من أجل التوصل إلى مسار سلام في أوكرانيا.

وكتب الوزير دي مايو في تغريدة على موقع "تويتر"، حول المحادثة التي أجراها مع نظيره الصيني حول الأزمة الأوكرانية، إنه "اتفقنا أنا ونظيري وانغ يي على بذل جهود مشتركة على طريق السلام".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: "أكدنا أن التنسيق المجتمعي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دبلوماسي".

واختتم بالقول: أكدت دعمنا للشعب الأوكراني".

المصدر: وكالة "آكي"

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