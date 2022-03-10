أبخازيا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية لوغانسك الشعبية

قررت أبخازيا إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية لوغانسك الشعبية، ويجري حاليا إعداد مشروع معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهوريتين، حسب إفادة من الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأبخازية.

وكان رئيس أبخازيا أصلان بجانيا قد وقع في 25 فبراير مراسيم تعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغنسك الشعبيتين، فيما أقامت أبخازيا يوم الأربعاء علاقات دبلوماسية مع جمهورية دونيتسك.

وقال بيان وزارة الخارجية الأبخازية بهذا الشأن: "في 10 مارس 2022، أقامت جمهورية أبخازيا وجمهورية لوغانسك الشعبية علاقات دبلوماسية من خلال تبادل المذكرات. يجري حاليا إعداد مشروع معاهدة بين الدول بشأن الصداقة والتعاون، والتي ستصبح الأساس لمزيد من تشكيل الأطر القانونية بين جمهورية أبخازيا وجمهورية لوغانسك الشعبية ".

كما أشير إلى أن الجمهوريتين تدعمان المسار الروسي الهادف إلى نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا، حيث قال البيان: "إن جمهورية أبخازيا وجمهورية لوغانسك الشعبية تدعمان التطلعات إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعبين، وتسعيان جاهدتين لتعزيز بناء علاقات سلمية ومتساوية، وتسترشدان بنيّة تطوير التفاعل لمصالح شعوب الدوليتين على أساس الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وغيرها من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام، وفي المقام الأول ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي