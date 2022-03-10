كوليبا: لافروف اقترح إجراء مشاورات حول المنشآت النووية

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن نظيره الروسي سيرغي لافروف اقترح اليوم إجراء مشاورات بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

وأضاف كوليبا، في ختام اللقاء مع لافروف في تركيا اليوم: "أثار لافروف موضوع الأمن في المنشآت النووية الأوكرانية، وأيد عقد مشاورات ثلاثية بين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختصين نوويين من أوكرانيا وروسيا".

وتابع كوليبا القول: "من جانبي أجبته بأنه قبل وصول الجنود الروس إلى أوكرانيا، كان كل شيء على ما يرام في منشآتنا النووية".

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وأجرى لافروف وكوليبا محادثات في تركيا اليوم الخميس. وقبيل الاجتماع، صرح وزير الخارجية الأوكراني بأن القضايا الرئيسية بالنسبة لكييف خلال المفاوضات، هي وقف إطلاق النار، وتحسين الوضع الإنساني في المدن، وانسحاب القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي