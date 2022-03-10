غرفة الصناعة الأفغانية: الأوراق النقدية البالية تسبب مشاكل خطيرة

حذرت غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية من أن "البنوك الخاصة والمملوكة للدولة تتبادل 6 إلى 8 أفغاني لكل 100 أفغاني في الأوراق المالية البالية، مما يضر بجميع التجار والحرفيين".

وقال ساخي أحمد بيمان، رئيس غرفة الصناعة الأفغانية إن "مبيعات الصناعيين في البلاد تتم بالعملة الأفغانية، وهناك فرق كبير في تبادل العملات بين ستة إلى ثمانية أفغاني، مما يؤدي إلى خسائر للصناعيين والمناجم في البلاد". (1 أفغاني يساوي 0.011 دولار أمريكي).

في غضون ذلك، يقول الصرافون إن عدد الأوراق النقدية المهترئة قد زادت مؤخرا، ويواجهون صعوبة في استبدالها في البنوك.

وقال اقتصاديون إن رفض البنوك العامة والخاصة للأوراق النقدية الصغيرة سيسبب مشاكل لعملية التداول في البلاد.

وقال خبير الشؤون المالية والمصرفية، مير شكيب: "إنهم ملزمون بقبول الأوراق النقدية البالية وتقديمها للبنك المركزي وعدم السماح لأي شخص وفق القانون، بإصدار أوراق نقدية بالية".

المصدر: Tolo News