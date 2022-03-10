قديروف عن المختبرات البيولوجية الممولة أمريكيا بأوكرانيا: وقاحة من مستوى عال

ربط رئيس الشيشان رمضان قديروف تفشي الأمراض الخطيرة في أوكرانيا من عام 2008 إلى عام 2019 بأنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية هناك.

وعلى صفحته في موقع "إنستغرام" كتب قديروف يقول: "لقد صدمت بشدة من الأخبار بشأن وجود عشرات المختبرات البيولوجية على أراضي أوكرانيا التي تمولها الولايات المتحدة والتي تم تطوير أسلحة بيولوجية فيها. حقيقة أنهم أجروا تجارب بأسلحة بيولوجية تحديدا، أكدتها نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، التي أعربت عن مخاوفها من سيطرة الجيش الروسي على عينات بيولوجية. علاوة على ذلك، ألقت باللوم على.. روسيا في أي حادث يتعلق بأسلحة بيولوجية وكيميائية على أراضي أوكرانيا. وقاحة من مستوى عال".

وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن أمريكيين فقط يعملون في المختبرات "أو من حازوا على رضاهم"، لافتا إلى أن القانون الأمريكي "يعفي المشاركين في مثل هذه المشاريع من المسؤولية الجنائية في حالة الاختبارات الفاشلة وغير القانونية.. بعبارة أخرى، يلقي البنتاغون باللوم على أوكرانيا نفسها في حال اندلاع مرض خطير في أوكرانيا، وسيعود العلماء الأمريكيون ببساطة إلى أوطانهم. لكن مثل هذه الفاشيات حدثت! ونحن الآن فقط نفهم سبب ظهورها. 2008، فيروس التهاب الكبد. 2009 تفشي الالتهاب الرئوي النزفي، تفشي الكوليرا في عام 2011 الذي تكرر في 2014 و2015، تفشي الحصبة 2016، في عام 2016 مرة أخرى إنفلونزا الخنازير، وكانت في عام 2009 سلالة "منسية". 2017، التهاب الكبد أ، 2017-2019، تفشي مرض الحصبة. عام 2019، تفشي مرض الدفتيريا. وهذا فقط في أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قدمت إفادة تمهيدية تكشف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار لتشغيل المعامل البيولوجية في أوكرانيا التي كانت جزءا من البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

المصدر: نوفوستي