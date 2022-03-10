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عبد اللهيان: العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم

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عبد اللهيان: العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم
AFP
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس إن العقوبات لن تمنع الشعب الإيراني من التقدم، وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2" إلى مداره هذا الأسبوع.

وكتب عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "بعناية الله وبفضل جهود العلماء الإيرانيين والحرس الثوري، تم وضع القمر الصناعي نور2 في مدار الأرض بواسطة حامل الأقمار الصناعية "قاصد" محلي الصنع"، وشدد على أنه "لا يمكن لأي عقوبات أن تعرقل نمو الشعب الايراني العظيم".

وأضاف: "من خلال هذه النظرة والاجتهاد، يمكننا تحقيق الازدهار العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة، بما في ذلك صناعة السيارات".

المصدر: RT

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