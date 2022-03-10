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الكرملين: نتلقى باستمرار مقترحات من كييف لإجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

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الكرملين: نتلقى باستمرار مقترحات من كييف لإجراء مفاوضات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن موسكو تتلقى باستمرار مقترحات من كييف لإجراء مفاوضات مباشرة بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

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وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا قد ذكر في وقت سابق أن كييف ترغب منذ فترة طويلة في إجراء محادثة مباشرة بين بوتين وزيلينسكي.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت هذه الاقتراحات قد وردت من السلطات الأوكرانية بالقول: "كييف تتقدم باستمرار بمثل هذه المقترحات إلى موسكو".

المصدر: تاس

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