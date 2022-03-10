باسورين: على كتائب القوميين في ماريوبول الاستسلام أو الموت

قال إدوارد باسورين المتحدث باسم القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إنه يوجد خياران فقط أمام عناصر كتائب القوميين المتعصبين في ماريوبول- أما الاستسلام أو الموت.

وأضاف باسورين: "لا يمكن لفظهم من هناك إلى أي مكان آخر إلا في البحر".

وتابع المتحدث باسم قوات دونيتسك القول: "لديهم خياران فقط - إما الموت أو الاستسلام".

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في وقت سابق قالت سلطات جمهورية دونيتسك، إن مسلحي كتيبة "آزوف" الأوكرانية لا يسمحون للمدنيين في ماريوبول بالخروج عبر الممرات الإنسانية، ويتم استخدامهم كدروع بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

المصدر: نوفوستي