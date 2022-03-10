رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يريد موقفا صارما مع بيونغ يانغ

قال رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك يول، إنه سيعزز تحالفه مع الولايات المتحدة، ويبني جيشا قويا، ويتعامل بصرامة مع الاستفزازات الكورية الشمالية.

وقال الرئيس المنتخب، الذي ستبدأ ولايته الوحيدة التي تبلغ خمس سنوات في مايو: "سأعيد بناء تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. سأجعله تحالفا استراتيجيا شاملا مع مشاركة القيم الأساسية مثل الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق وحقوق الإنسان".

وأضاف: "سأقوم ببناء قدرة عسكرية قوية لردع أي استفزاز بشكل كامل وحماية سلامة الناس وممتلكاتهم وأراضينا وسيادتنا... سأتعامل بحزم مع السلوك غير المشروع وغير المعقول من قبل كوريا الشمالية بطريقة مبدئية، رغم أنني سأترك الباب مفتوحًا دائما للمحادثات بين الجنوب والشمال".

وتعهد يون ببناء علاقة ثنائية تقوم على "الاحترام المتبادل" مع الصين بينما تعهد بالعمل من أجل "علاقة تطلعية" مع اليابان.

فيما يتعلق بالاقتصاد، وعد الرئيس المنتخب بتحويل الاقتصاد الذي تقوده الحكومة، إلى الاقتصاد الموجه نحو الإنسان من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى.

وقال: "سأبتعد عن أي قوى أو أيديولوجيات تهدد الديمقراطية الحرة وألتزم بالفطرة السليمة للشعب في إدارة شؤون الدولة"، وتعهد أيضا بالتعاون السياسي مع أحزاب المعارضة.

المصدر: AP + "يونهاب"