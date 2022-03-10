تايوان: الحرب مع الصين كارثية بغض النظر عن النتيجة

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينغ، اليوم الخميس، إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة.

وقال الوزير التايواني للصحفيين: "لا أحد يريد حربا. يجب حقا التفكير في ذلك مليا"، معتبرا أنه "إذا ذهبت إلى الحرب حقا، فسيكون ذلك كارثيا للجميع".

وأضاف أن مؤسسة الدفاع التايوانية "تراقب وتستمع لكننا نغلق أفواهنا. نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه".

في الاجتماعات السنوية لأعلى هيئة تشريعية في الصين، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهيئته الاستشارية، هذا الأسبوع في بكين، ألقى الموفدون باللوم على النفوذ الأجنبي والنزعة الانفصالية في تايوان مع زيادة القوة القانونية والمالية للصين لمواجهة دعم تايوان.

وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأربعاء، إن "الأنشطة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الخارجية هم السبب الجذري للتوتر والاضطراب الحاليين في مضيق تايوان".

المصدر: AP