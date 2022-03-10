مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمويل بقيمة مليار دولار للقبة الحديدية

وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون موازنة واسع النطاق والذي يتضمن تمويلا بقيمة مليار دولار لتزويد القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ الاعتراضية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قانون الميزانية خلال الأيام القادمة وبعد التصويت سيصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون وسيتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل.

هذا ويشمل قانون الموازنة أيضا المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل والتي تبلغ 3.3 مليار دولار، بالإضافة الى نصف مليار دولار أخرى لتمويل نظام دفاعي من الصواريخ.

ورحب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بهذا القرار، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على المصادقة على حزمة المساعدة الأمنية لإسرائيل. والتي تشمل مليار دولار للقبة الحديدية، بهدف ضمان أمن إسرائيل وتمكيننا من حماية أفضل لمواطنينا، شكر خاص للرئيس بايدن على قيادته ودعمه لأمن إسرائيل الذي لا هوادة فيه".

I would like to thank @POTUS@JoeBiden for his leadership and his unwavering support for the security of the State of Israel. I would also like to thank my friend @SecDef for his steadfast commitment to the extraordinary U.S.-Israel ties and defense cooperation. pic.twitter.com/cxyHQfUaMl — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 10, 2022

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن هذا التمويل "هو شهادة على العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة. شكرا لكم على المساعدة البالغة مليار دولار لأنظمة القبة الحديدية والالتزام بأمن دولة إسرائيل على مر السنين".

وكانت قضية المساعدة الخاصة للقبة الحديدية موضوع نزاع سياسي في الولايات المتحدة، حيث عارضتها مجموعة من النواب الديمقراطيين وتسببوا بتأجيل التصويت عليه عدة أيام، في أعقاب ذلك عطل النائب الجمهوري راند بول المصادقة على التمويل شهر ومنع التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

حاليا تم ضم المساعدة لمنظومة القبة الحديدية، كباقي بنود المساعدة إلى إسرائيل في إطار قانون ميزانية طارئ حجمها 1.5 تريليون دولار والتي تهدف إلى ضمان عمل الحكومة الأمريكية الحالية قبل انتهاء الميزانية الأسبوع القادم. وتشمل هذه الميزانية مساعدة لأوكرانيا بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: i24news