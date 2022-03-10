المياه تنساب إلى جانكوي عبر قناة شمال القرم

قال عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، إن المياه وصلت إلى منطقة جانكوي بالقرم، من أوكرانيا، عبر قناة شمال القرم دون أي ضخ ولا تزال تتدفق.

وأضاف شيريميت، الذي يمثل جمهورية القرم في مجلس النواب الروسي: "لقد وصلت المياه بالفعل إلى جانكوي عبر القناة دون أي مضخات. لأول مرة خلال السنوات الثماني الماضية، وصل الماء إلى هناك".

ووفقا له، لم يتم حتى الآن فتح البوابات المائية في مقاطعة خيرسون بأوكرانيا لتزويد القناة بمياه دنيبر بشكل منهجي.

وتابع شيريميت: "يتم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لسحب المياه بالكامل. من الضروري تفكيك السد بالكامل، وإصلاح المنظومة الهيدروليكية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن وصول القوات الروسية إلى خيرسون جعل من الممكن فتح قناة شمال القرم. ونوه ببدء العمل لتنظيف القناة وترميم البنية التحتية للهياكلها الهيدروليكية.

وكانت أوكرانيا تقدم ما يصل إلى 85 ٪ من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم بعد سحبها من نهر دنيبر. لكن بعد إعادة توحيد شبه جزيرة مع روسيا، قطعت سلطات كييف المياه عن القرم عبر القناة.

المصدر: نوفوستي