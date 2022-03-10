إماطة اللثام عن عمل مختبر تم بناؤه في كازاخستان بدعم أمريكي

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي، إن المختبر المرجعي في ألما آتا، الذي تم بناؤه بدعم أمريكي، تابع لكازاخستان ويعمل لصالحها.

وأضاف الوزير، في حديث للصحفيين على هامش اجتماعات الحكومة: "كما تعلمون، يوجد لدينا مختبر مرجعي في ألما آتا. وتم بناء هذا المختبر بمنحة مالية وبمعدات قدمتها الولايات المتحدة. ولكن تم نقل هذا المختبر بالكامل إلى تحت إشراف حكومة كازاخستان، والآن يجري المختبر بحوثه ودراساته لصالح كازاخستان".

وأكد الوزير، أن العلماء الأمريكيين وغيرهم من دول العالم الأخرى "لا يجرون أي دراسات وأبحاث هناك".

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وتابع وزير خارجية كازاخستان: "كما تعلمون، بفضل وجود هذا المختبر، تم تطوير لقاحنا QazVac المضاد لفيروس كورونا".

في وقت سابق، ذكر كبير أطباء الصحة العامة في كازاخستان زانداربيك بيكشين، أن المختبر المرجعي المركزي الذي تم تشييده في ألما آتا على نفقة الولايات المتحدة للبحث عن مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص، هو منشأة مدنية بشكل تام، ويعمل فيه المتخصصون من كازاخستان.

في وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن هذا المختبر في ألما آتا هو أحد "المنشآت البيولوجية العسكرية" التي تبنيها الولايات المتحدة على طول محيط حدود روسيا والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي