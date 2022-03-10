أنتونوف يدعو واشنطن لتقليص العمل في مجال البيولوجيا العسكرية

وصف سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، اتهام ممثلي الإدارة الأمريكية لروسيا بانتهاك الاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية، بالمتوترة والنزقة.

وأضاف أنتونوف: "مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل السلطات الأمريكية تشهد على قلق البيت الأبيض الجدي، بشأن الكشف عن حقيقة العمل الجاري في البرنامج البيولوجي العسكري بالقرب من حدود روسيا بتمويل أمريكي".

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ودعا السفير الروسي، السلطات الأمريكية إلى التوقف فورا عن العمل غير القانوني في مجال البيولوجيا العسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وذكر السفير أن الوقت قد حان لتقوم واشنطن بتسريع عملية تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية الموجودة لديها.

في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا يوجد لدى واشنطن مختبرات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا. واتهمت الوزارة بدورها الجانب الروسي بامتلاك "برامج عسكرية - كيماوية - وعسكرية - بيولوجية نشطة".

المصدر: نوفوستي