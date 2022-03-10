العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ15.. لحظة بلحظة

مع استمرار الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشهد الأزمة الأوكرانية جهودا متجددة لإجلاء مدنيين من مناطق القتال ونشاطا دبلوماسيا مكثفا من أجل احتواء الصراع.

ميدانيا

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