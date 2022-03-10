الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي

تواصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كأول نشاط رسمي له بعد انتخابه رئيسا في الانتخابات الرئاسية العشرين.

وقال حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي إن المكالمة الهاتفية بين يون وبايدن جرت في غضون الساعة 9:40 صباحا (بالتوقيت المحلي) بعد وقت قصير من إدلاء يون بتصريحات قبوله.

وكان من المقرر أن يزور يون المقبرة الوطنية بسيئول في الساعة العاشرة صباح اليوم، غير أنه أجل هذه الخطوة بسبب مكالمته مع بايدن.

وقد خطط يون للتواصل هاتفيا مع بايدن في يوم 11 من الشهر الحالي، لكن تم إجراء المكالمة اليوم بناء على طلب الجانب الأمريكي.

المصدر: "يونهاب"