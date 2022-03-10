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بلينكين بحث مع كوليبا تسوية النزاع في أوكرانيا

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بلينكين بحث مع كوليبا تسوية النزاع في أوكرانيا
Sputnik
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قالت الخارجية الأمريكية، إن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال مكالمة هاتفية موضوع تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية الأمريكية إلى أوكرانيا.

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وجرت المكالمة الهاتفية بين الوزيرين الأمريكي والأوكراني، قبيل اجتماع كوليبا المقرر عقده الخميس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تركيا.

المصدر: نوفوستي

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