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وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية

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وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية
Globallookpress
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، في تغريدة على تويتر، إنه ناقش مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، استمرار تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وأضاف أوستين: "تحدثت اليوم مع نظيري الأوكراني أليكسي ريزنيكوف لمناقشة تقديم المزيد من المساعدة الدفاعية والأمنية، وبحث الآثار المترتبة على الحرب الروسية غير المبررة والمتعمدة ضد أوكرانيا".

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".

وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

المصدر: نوفوستي

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