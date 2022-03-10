مقتل عشرة مدنيين إثر هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" في جنوب شرق النيجر

قتل عشرة مدنيين على الأقل في سلسلة هجمات منسوبة إلى جماعة "بوكو حرام" النيجيرية في بلدة جنوب شرق النيجر بالقرب من نيجيريا.

وقال مسؤول منتخب في بلدة غيسكيرو التي تبعد 30 كيلومترا من منطقة ديفا إن عناصر "من جماعة بوكو حرام جاءت سيرا على الأقدام" وهاجمت عدة قرى.

وأضاف: "قتل ستة أشخاص في قرية فييغو واثنان في نغاروا لاواندي واثنان في نجاروا-كورا، وجميع الضحايا من الرجال وجميعهم قتلوا بأسلحة نارية".

وحسب مصادر "أ ف ب" فقد يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، حيث تعرضت قرية لادا الواقعة في منطقة ديفا لهجوم فيما لم تؤكد الحكومة هذه الهجمات.

المصدر: "أ ف ب"