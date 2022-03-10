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كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تطور قمرا صناعيا لجمع بيانات عن الجيش الأمريكي و"الجيوش الخادمة له"

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كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تطور قمرا صناعيا لجمع بيانات عن الجيش الأمريكي و
Globallookpress KCNA
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - صورة أرشيفية
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أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده تطور قمرا صناعيا لجمع بيانات عن الجيش الأمريكي و"الجيوش الخادمة له" في المنطقة.

وزار الزعيم الكوري الشمالي وكالة الفضاء الحكومية في شمال البلاد، وقال إن تطوير القمر الصناعي الاستطلاعي الأخير يهدف إلى جمع المعلومات عن الجيش الأمريكي في المنطقة وعن "الجيوش الخادمة له".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم أعرب عن رضاه الكبير لحقيقة أن المسؤولين بالوكالة تأكدوا من أسلوب التصوير الجوي وخصائص تشغيل معدات التصوير عالية الدقة وموثوقية نظام نقل الصور، من خلال الاختبارات المهمة الأخيرة.

وأطلقت كوريا الشمالية السبت الماضي صاروخا باليستيا، في ثاني تجربة من نوعها في أقل من أسبوع، وزعمت بيونغ يانغ أنه كان لتطوير قمر صناعي استطلاعي.

 

المصدر: يونهاب

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