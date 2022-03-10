البنتاغون: الصين أعلنت مصادقة ضمنية على ما يفعله الروس في أوكرانيا

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين أعربت عن "مصادقة ضمنية" على العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تراقب تحركات أي أطراف يمكن أن تقدم دعما لروسيا في عمليتها بأوكرانيا: "لن أتحدث هنا عن المواضيع الاستخباراتية، من الواضح أننا نفحص نطاق التهديد بأوسع وأعمق شكل ممكن بالنسبة إلينا، لكننا بالطبع لاحظنا أن الصينيين وفروا على الأقل مستوى ضمنيا من المصادقة على ما فعله الروس".

وأشار كيربي إلى أن "الصين اتهمت الولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن هذه الحرب"، واصفا هذا الموقف بأنه "أمر لا يصدق".

وسبق أن اتهمت الصين الولايات المتحدة بأنها تحاول التهرب من مسؤوليتها في النزاع بأوكرانيا، وأكدت مرارا ضرورة حل الأزمة بشكل سلمي معربة عن استعدادها للإسهام في تحريك الحوار، لكنها انتقدت مع ذلك العقوبات الغربية القاسية على روسيا.

المصدر: RT