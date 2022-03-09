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الخارجية الأوكرانية: كوليبا وصل إلى أنطاليا لإجراء محادثات مع لافروف

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الخارجية الأوكرانية: كوليبا وصل إلى أنطاليا لإجراء محادثات مع لافروف
Globallookpress
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الوزير دميتري كوليبا وصل إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو في تغريدة عبر "تويتر": "بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وصل دميتري كوليبا إلى أنطاليا لإجراء محادثات مع روسيا تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية".

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وأعلن كوليبا في 7 مارس الحالي أنه سيعقد اجتماعا مع لافروف في تركيا يوم 10 مارس الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت الاثنين خططا لإجراء لقاء بين لافروف وكوليبا بمشاركة تشاووش أوغلو على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي.

 

المصدر: "نوفوستي" + RT

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