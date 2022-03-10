زيلينسكي يوقع قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قانونا يسمح لجميع سكان أوكرانيا باستخدام الأسلحة أثناء فترة "الأحكام العرفية".

وينص القانون على أنه: "خلال فترة الأحكام العرفية، يمكن لمواطني أوكرانيا استخدام الأسلحة الخاصة بهم من المسدسات والبنادق والأسلحة الرياضية وبنادق الصيد ولا يتحمل المدنيون مسؤولية استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص الذين ينفذون عدوانا مسلحا ضد أوكرانيا".

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني عن بدء تشكيل ما يسمى بـ"الفيلق الدولي" للقتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وقرر زيلينسكي أيضا إعفاء الأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال من تأشيرات الدخول.

المصدر: "نوفوستي"