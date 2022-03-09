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البنتاغون: نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا لن يؤثر كثيرا على فعالية قواتها الجوية

الولايات المتحدة ترفض نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا بسبب "خطر عال" من هذا الإجراء

أخبار العالم

الولايات المتحدة ترفض نقل مقاتلات بولندية إلى أوكرانيا بسبب
AP Manuel Balce Ceneta
المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
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أعلنت الولايات المتحدة رفضها مقترح بولندا لتوريد بعض مقاتلاتها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الخطوة محفوفة بـ"خطر عال" حيث يمكن أن تعتبرها روسيا تصعيدا.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث اليوم عبر الهاتف مع نظيره البولندي، ماريوش بلاشاك، حيث أكد رفض الولايات المتحدة فكرة نقل مقاتلات بولندية عبر قاعدة أمريكية إلى أوكرانيا.

ونقل كيربي: "الوزير أوستن أعرب عن شكره على استعداد بولندا لمواصلة البحث عن سبل تقديم مساعدة لأوكرانيا، لكنه شدد على أننا لا نؤيد في هذه اللحظة نقل مقاتلات إضافية إلى القوات الجوية الأوكرانية ولذلك لا نرغب في أن نراها في حضانتنا... هذا أمر لا ننوي دراسته في الوقت الحالي".

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وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة تعتقد أن توريد مقاتلات إضافية إلى أوكرانيا لن يغير كثيرا فعالية عمليات قواتها الجوية في مواجهة القدرات الروسية.

وشدد المتحدث باسم البنتاغون على أن هذه الخطوة ستمثل "خطرا عاليا" لأن روسيا قد تعتبرها تصعيدية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن "يتسبب في رد ملموس" من قبل الطرف الروسي "ما يزيد من احتمال تصعيد عسكري مع الناتو".  

وسبق أن تقدمت بولندا بمبادرة لنقل أسطولها من مقاتلات "ميغ-29" من العهد السوفييتي إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا بهدف تسليم هذه الطائرات لاحقا إلى القوات الأوكرانية.

المصدر: وكالات

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