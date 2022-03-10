الحرس الثوري الإيراني: العدو الصهيوني سيلقى ردودا حاسمة على جرائمه

توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بردود حاسمة على خلفية مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رضمان شريف خلال اجتماع مع مدراء أقسام العلاقات العامة إن "دم الشهداء المظلومين والأعزاء سيشد من عضد وعزم مجاهدي الأمة الإسلامية، وإن العدو الصهيوني يعلم بأنه لن يجني شيئا من هذه الجرائم وسيلقى ردودا حاسمة".

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ونوّه بعملية إطلاق القمر الصناعي "نور2" بواسطة القوة الجو- فضائية للحرس الثوري ووضعه بنجاح في المدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض.

وأكد أن هذا الإنجاز يشكل خطوة كبيرة في سياق تعزيز قدرات إيران على صعيد الفضاء الخارجي وإجهاض الحظر الدولي الواسع المفروض على البلاد.

المصدر: "إرنا"





