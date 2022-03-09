السعودية ترفع حظرا على السفر مع تايلاند استمر أكثر من 30 عاما

رفعت السلطات السعودية الحظر على السفر مع تايلاند الذي استمر أكثر من 3 عقود.

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وأعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، رفع الحظر، موضحة لجميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.

وأعلنت السعودية وتايلاند، عقب لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، يوم 25 يناير، فتح صفحة جديدة في العلاقات المتوترة بين البلدين منذ 30 عاما.

والمحادثات في الرياض كانت الأولى بين البلدين على مستوى رفيع منذ أزمة دبلوماسية أثارتها سرقة مجوهرات عام 1989 ضمن قضية "الماسة الزرقاء"، حينما سرق عامل تايلاندي مجوهرات، منها ألماسة زرقاء نادرة، بالوزن العام 90 كيلوغراما وقيمة 20 مليون دولار، من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، وتم تهريبها إلى تايلاند في جريمة تسببت في مقتل 18 شخصا بينهم 3 دبلوماسيين ورجل أعمال سعوديين.

المصدر: "واس" + وكالات