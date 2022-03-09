الشيخ تميم وزيلينسكي يبحثان "الحلول الدبلوماسية" للوضع في أوكرانيا

تلقى الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الأربعاء من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية في بيان إلى أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وسبل حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية".

كما استعرض أمير قطر والرئيس الأوكراني "القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة"، وفقا للبيان.

المصدر: "قنا"