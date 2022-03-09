"مراقب الدولة" الإسرائيلي يكشف أن تل أبيب ليست مستعدة لاستهداف مواقعها لتخزين مواد خطرة في الحرب

كشف "مراقب الدولة" الإسرائيلي متنياهو انغلمان أن تل أبيب ليست جاهزة لاحتمال استهداف المواقع التي تخزن فيها مواد خطيرة بحال نشوب حرب، مشيرا إلى أن آلية حماية المنشآت ليست مكتملة.

وأوضح انغلمان في تقرير أعده أن "طريقة التعامل وحماية المواقع التي يتم الاحتفاظ فيها بمواد خطيرة في إسرائيل تشوبها عيوب، وأن برامج الحماية لهذه المنشآت غير سليمة، وإنه في حال وقوع حرب من الممكن أن تجد إسرائيل نفسها في مواجهة حدث كبير من الممكن أن يكبد وفاة آلاف المواطنين".

ويشير التقرير إلى أن "إسرائيل لديها آلاف المواقع التي تخزن مواد خطيرة، جزء منها قريب من مراكز سكانية مزدحمة، ومعرضة لتهديدات أمنية واستهدافها يمكن أن يؤدي إلى وقوع عدد كبير من القتلى، وقطع الاستمرارية الوظيفية لعمل الاقتصاد وإغلاق طرق رئيسية".

وأوضح أن "مستوى الخطورة في حادث استهداف مواقع تخزين مواد سامة ينقسم لمستويين، دائرة ساخنة (PAC3) والتي يوجد بها خطر الموت للماكثين في مناطق مفتوحة، ودائرة فاترة حيث يتعرض القاطنين بالمنطقة الى أضرار صحية لا يمكن الشفاء منها".

وتابع أنه "على ضوء هذا، فإن مراقب الدولة فحص موضوع الاستعدادات والتأهب لأي استهداف لهذه المنشآت في حال وقوع حرب، ووجد إنه رغم التهديدات فإن خطط حماية هذه الأمكنة المنسوبة لإدارة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، سلطة الطوارئ القومية وحماية البيئة، غير مكتملة".

وحول الاستعداد لهجوم سيبراني، لفت إلى أن "وحدة السايبر الوطنية ووزارة حماية البيئة لم يجهزوا سيناريو يرتبط بتهديد سايبر بما يرتبط مع المصانع التي تخزن مواد سامة والتي هي ليست بنية تحتية مهمة للدولة".

المصدر: I24