بيلاروس تؤكد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارتها في إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارة البلاد في إيطاليا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه في يوم "9 مارس 2022 على الساعة 04:03 فجرا، اقترب أشخاص مجهولون يرتدون أقنعة من مبنى البعثة البيلاروسية، حاملين في أيديهم أشياء مجهولة، ثم أضرموا فيها النيران وألقوها على أراضي السفارة".

وأضافت أن أحد المقذوفات انفجر ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمبنى السفارة، فيما لم يصب موظفو البعثة الدبلوماسية.

وتابعت أنه "بعد الفحص البصري لأحد المقذوفات التي لم تنفجر، تبين أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة بدائية الصنع محشوة بالبارود".

المصدر: RT