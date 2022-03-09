أردوغان يستقبل هرتصوغ بمراسم رسمية في أنقرة

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء، نظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، الذي يقوم بأول زيارة من نوعها إلى تركيا منذ 15 عاما.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في ساحة المجمع الرئاسي بمشاركة فرقة الخيالة التي رافقت هرتصوغ حتى بوابة البروتوكول، حيث لقيه أردوغان.

وتم عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف، وبعد أن استعرض الرئيس الإسرائيلي حرس الشرف، قدم كل زعيم أعضاء وفده للآخر.

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وجرى التقاط صور تذكارية للرئيسين وهما يتبادلان التحية أمام وسائل الإعلام، ثم انتقلا إلى قاعة الاجتماعات في المجمع الرئاسي لعقد اجتماع ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

ويقوم هرتصوغ بزيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين وتعد الأولى من نوعها منذ العام 2007، وذلك حسبما قاله قبيل الإقلاع من مطار بن غوريون لإعادة بناء العلاقات بين البلدين التي وصفها بالمهمة للمنطقة كلها.

المصدر: الرئاسة التركية + وكالات