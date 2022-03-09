الناتو يؤكد مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع الحلف القادم

أكد حلف الناتو اليوم الأربعاء مشاركة وزيري دفاع أوكرانيا وجورجيا في اجتماع لوزراء دفاعه في 16 مارس.

وقال الحلف في بيان إن "اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي سيعقد على مستوى وزراء الدفاع يوم الأربعاء 16 مارس 2022، وسيجتمع الوزراء شخصيا".

وأضاف أن "وزراء دفاع جورجيا وأوكرانيا وفنلندا والسويد، بالإضافة إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، سيشاركون في الاجتماع ".

المصدر: وكالات