رئيس الوزراء اليوناني يوافق على إجراء محادثات مع أردوغان

قبل رئيس الوزراء اليوناني دعوة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم الأحد، وهو اجتماع نادر حيث لا تزال الدولتان على خلاف بشأن الهجرة والحدود البحرية.

ويخطط كيرياكوس ميتسوتاكيس لزيارة إسطنبول للقاء الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم البطريرك برثلماوس المتواجد في أكبر مدن تركيا.

وقال ميتسوتاكيس عن زيارته المرتقبة ولقائه بأردوغان إن "موقفنا الراسخ هو أن باب الحوار يجب أن يظل مفتوحا، كما يجب أن يظل باب التهديدات مغلقا".

يذكر أن الدولتين عضوان في حلف "الناتو" لكن نزاعا حول حقوق التنقيب عن الغاز والنفط المحتملين في شرق البحر المتوسط أدى إلى مواجهة بحرية متوترة صيف 2020. ومنذ ذلك الوقت، قامت اليونان ببرنامج تحديث عسكري كبير.

وتتعاون الدولتان أيضا في مشروعات طاقة منها خط أنابيب حديث ينقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى غرب أوروبا. والخط الذي يمر عبر تركيا واليونان جزء من جهود أوروبا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

المصدر: AP