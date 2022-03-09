وزير شيشاني يعلق على نبأ مقتل رئيس الحرس الوطني لجمهورية الشيشان في أوكرانيا

نفى وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة رئيس الحرس الوطني للجمهورية الشيشانية شاريب ديليمخانوف في أوكرانيا.

وقال دوداييف لوكالة "نوفوستي": "تم تداول معلومات مزيفة مرة أخرى، هذه المرة، كانت حول وفاة رئيس الحرس الوطني لجمهورية الشيشان، شقيقنا العزيز شاريب ديليمخانوف، في عملية خاصة في أوكرانيا".

ونشر الوزير عبر حسابه في موقع "التلغرام" مقطع فيديو له مع ديليمخانوف، معلقا: "كما ترون، إنه بصحة جيدة وفي أفضل مزاج".

المصدر: نوفوستي