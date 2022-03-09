تقرير: تسريب البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية

أفادت القناة "N12" الإسرائيلية بأن البيانات الشخصية لـ30 ألف طيار إسرائيلي وأعضاء طواقم جوية في الماضي والحاضر، تم تسريبها إلى "الشبكة المظلمة".

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وأشارت "N12" إلى أنه تم نشر التسريبات في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية "Leak the Analyst".

وبحسب ما كشفت شركة أمن المعلومات "فيرونيس" Veronis عن نتائج التسريب، تشمل هذه المعلومات الأسماء الكاملة، أرقام الهويات، عناوين السكن والوظيفة المهنية للذين يظهرون في القائمة.، حيث تم اكتشاف هذا التسريب الخطير خلال مراقبة روتينية لقسم السايبر في شركة "فيرونيس".

من جهته، أوضح قال مدير السايبر في الشركة قائلا: "لقد قمت بتنزيل الملف، أخرجت منه معطيات ورأيت 30 ألف سجل لأفراد الطاقم الجوي، مع معلومات لأسماء شخصية، أسماء عائلة، عناوين، هواتف، وظائف، تواريخ ميلاد..وفي أعقاب فحص للأسماء مع مصادر أخرى على الشبكة اتضح أن هذه الأسماء صحيحة، وحتى أن جزءا منهم خدموا في الماضي بسلاح الجو الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "لا يعرف ما يقوله عن مصدر التسريب، لكنه يعتقد أنه ليس مصدرا عسكريا لأن التسريب يشمل أسماء طيارين مدنيين".

وأضاف أن "مجموعة القراصنة نشرت المعلومات الكاملة بدون أية مطالب مالية"، إذ رجح "أنه على ما يبدو لا يعرفون ما يمتلكون من معلومات"، وبسبب المخاوف أن تستخدمها جهات معادية لإسرائيل، قامت شركة "فرونيس" بتسليم تفاصيل التسريب الى وحدة السايبر الوطنية حتى تهتم بالموضوع.

هذا وقالت وحدة فحص شركة "فرونيس"، إن "مجموعة "Leak the Analyst" نشرت حتى الآن عددا من التسريبات من عدة مصادر حساسة، بينها الشركة الأمنية "F5"، و"رفائيل"، و"Verint"، ووزارة الخارجية الأوكرانية، وشركة الاتصالات التايلندية".

المصدر: "I24"