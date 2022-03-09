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بكين: رددنا بشدة على التهديدات الأمريكية الأخيرة للشركات الصينية

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بكين: رددنا بشدة على التهديدات الأمريكية الأخيرة للشركات الصينية
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأن بكين ردت بشدة على التهديدات الأمريكية للشركات الصينية بالعلاقة مع العقوبات المفروضة على روسيا.

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وقال تشاو بهذا الشأن: "ستتخذ الصين بحزم جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين"، مشددا على أن الصين "تعارض بشدة أي عقوبات أمريكية أحادية الجانب".

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح صحفي، من أن فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز من روسيا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تؤثر على جميع الأطراف، مضيفا تشديده على أن "الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. والتلويح بعصا العقوبات لن يجلب لنا السلام والأمن، ولن يؤدي إلا إلى مشاكل خطيرة للاقتصاد ونوعية الحياة في البلدان المعنية".

المصدر: سبوتنيك + تاس

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