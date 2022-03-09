إعادة فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

قال دميتري زيفيتسكي، المسؤول في بلدة سومي، إن الممر الإنساني سومي- بولتافا قد تم إعادة فتحه منذ صباح اليوم الأربعاء لخروج المدنيين.

وقال المسؤول: "عملت مجموعة التفاوض طوال الليل واستمر تشغيل الممر الإنساني سومي إلى بولتافا اليوم 9 مارس من الساعة 09:00 إلى 21:00 (10:00 حتي 22:00 بتوقيت موسكو)".

وأشارالمسؤول إلى أنه من الممكن السفر على طول الممر الإنساني بوسائل النقل الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، في حوالي الساعة 14:00 (15:00 بتوقيت موسكو)، ستعود 22 حافلة من بولتافا، والتي غادرت المدينة في اليوم السابق إلى سومي لنقل المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال.

وفي الليلة السابقة أعلن الجانب الروسي عن تطبيق نظام الصمت صباح 9 مارس لتنظيم عدة ممرات إنسانية، بما في ذلك من سومي إلى بولتافا.

من جانب آخر، أكدت السلطات الأوكرانية فتح ممرات إنسانية في البلاد، اليوم الأربعاء.

وقالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إن الممرات الإنسانية من إنرجودار وسومي وماريوبول وفولنوفاخا وإيزيوم وعدد من المدن في منطقة كييف مفتوحة الآن.

وأضافت أن الجيش وافق على إقامة نظام تهدئة من الساعة 10:00 حتى 22:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي