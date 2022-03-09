شيخ الأزهر في اليوم العالمي للمرأة: أوجب الإسلام تقديرها واحترام حقوقها

احتفى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر باليوم العالمي للمرأة مؤكدا أنها الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمتجمعات المتحضرة.

وقال شيخ الأزهر في منشور باللغة العربية والإنكليزية على "فيسبوك" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمتجمعات المتحضرة".

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وأكد الطيب أن الإسلام قد أوجب تقدير واحترام حقوق المرأة.

وأضاف: "علاقة الزوج بزوجته يجب أن تسودها المحبة والمودة والاحترام المتبادل والرحمة والتكامل، فهي أم أولاده وأمينة سره ومصباح منزله ومصدر سعادته".

ويحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة.

المصدر: صحفة أحمد الطيب على فيسبوك