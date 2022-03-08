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إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع درجة تأهبه شمالا تحسبا لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا

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إعلام إسرائيلي: الجيش يرفع درجة تأهبه شمالا تحسبا لرد إيران على مقتل 2 من عناصرها بغارة على سوريا
Gettyimages.ru
القبة الحديدية الإسرائيلية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لأي رد إيراني على مقتل 2 من الحرس الثوري في غارة إسرائيلية على سوريا أمس.

وقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية إسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق.

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وأفاد موقع "والا" بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية تخشى ردا إيرانيا، والجيش الإسرائيلي يرفع مستوى تأهبه استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ من سوريا.

 

المصدر: "والا" 

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