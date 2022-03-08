نتنياهو يهاجم الحكومة الإسرائيلية متهما إياها بـ"طأطأة رأسها" أمام الإدارة الأمريكية

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موقف الحكومة الإسرائيلية حيال مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي، معتبرا أنها تتصالح مع فكرة أن تكون إيران دولة نووية.

وقال نتنياهو في اجتماع لـ"حزب الليكود"، وفي ذكرى وفاة رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيغن إن "الحكومة غير مستعدة لمواجهة الأمريكيين بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

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وأضاف أن "التصالح مع فكرة أن تكون إيران دولة نووية تعرض مستقبل إسرائيل للخطر".

وأضاف: "قبل كل شيء نتذكر بيغن لقراره الجريء بإزالة القدرة النووية العراقية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الحازمة".

وتابع: "اليوم في حكومة بينيت لابيد وغانتس هناك ضعف، لقد أحنوا رؤوسهم أمام الإدارة الأمريكية عندما وافقوا على سياسة (صفر مفاجآت)، وعندما وعدوا بعدم مهاجمة السياسة النووية للولايات المتحدة علنا".

وأردف قوله: "بهذا أسكتوا احتجاجنا على الاتفاقية.. بينيت لابيد وغانتس ليسوا مستعدين لمواجهة صديقنا (واشنطن) كما فعل بيغن".

وختم: "الإيرانيون يقاتلون كالأسود، بينما بينيت ولابيد وغانتس يستسلمون مثل الأرانب".

المصدر: "والا"